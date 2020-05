Bayerns Ministerpräsident Söder hat vor überzogenen Auflagen der EU-Kommission beim vereinbarten Rettungspaket für die angeschlagene Lufthansa gewarnt.

Nach Informationen des "Handelsblatts" fordert die Brüsseler Behörde unter anderem, dass der Konzern Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt am Main und München abgeben soll. Dazu sagte Söder, dies sei europarechtlich und marktwirtschaftlich der falsche Ansatz. Die Bundesregierung dürfe der EU-Kommission nicht nachgeben. Brüssel muss dem Rettungspaket im Umfang von neun Milliarden Euro noch zustimmen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte gestern betont, es sei ganz wesentlich, dass die Lufthansa am Standort Deutschland ihre Arbeit im bisherigen Umfang fortsetzen könne.