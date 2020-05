Die Bundesregierung hat sich im Streit um die Staatshilfen für die Lufthansa offenbar auf einen Kompromiss geeinigt.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, beteiligt sich der Bund mit 25 Prozent plus einer Aktie an der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Fluglinie und stellt ihr darüber hinaus weiteres Kapital zur Verfügung. Zwei Aufsichtsräte sollen laut "Spiegel" von der Bundesregierung besetzt werden. Der Kompromiss sei auf höchster politischer Ebene zwischen Finanzminister Scholz, Wirtschaftsminister Altmaier und Bundeskanzlerin Merkel erzielt worden. Um die Staatshilfen hatte es bis zuletzt Streit in der Koalition gegeben. Die SPD verlangte im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht des Staates bei der Lufthansa.



Merkel erklärte am Abend in Berlin, mit einer Entscheidung sei in Kürze zu rechnen.