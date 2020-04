Lufthansa-Chef Spohr hat vor einem zu großen staatlichen Einfluss auf sein Unternehmen gewarnt.

Der Luftverkehr sei zwar immer politisch gewesen, es dürfe aber nie eine politisch verordnete Frage werden, ob man von München oder von Zürich aus nach Osaka fliege, sagte Spohr der Zeitung "Die Zeit". Man könne einen Konzern nur sehr schwer steuern, wenn mehrere Regierungen Einfluss auf operative Geschäftsaufgaben nehmen wollten.



In den Verhandlungen über mögliche Hilfen prüft die Lufthansa auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zieht der Konzern dies als Alternative in Betracht, wenn die Auflagen in einem Rettungspaket ihn zu sehr in der Wettbewerbsfähigkeit beschränken würden.



Ein Schutzschirmverfahren hat bereits Condor durchlaufen. Das Unternehmen wird in diesem Fall unter die Aufsicht eines Sachwalters gestellt und könnte unter dem bisherigen Management die Sanierung angehen.