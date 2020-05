Nach der Grundsatz-Einigung für die angeschlagene Lufthansa hat die Europäische Union offenbar noch Bedenken gegen die milliardenschweren Staatshilfen.

Wie das "Handelsblatt" berichtet, will die EU-Kommission das Rettungspaket nur unter hohen Auflagen genehmigen. Unter anderem soll die Lufthansa wertvolle Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt am Main und München abgeben. Das wolle die Bundesregierung aber nicht mittragen, berichtet das Blatt. Bundeskanzlerin Merkel habe dies bei der Sitzung des CDU-Präsidiums am Morgen deutlich gemacht.



Die EU-Kommission hatte die Bedingungen für den direkten Einstieg des Staates bei Firmen ohnehin kürzlich verschärft. So dürfen weder Dividenden noch Managerboni gezahlt werden. Ausgeschlossen ist zudem die Übernahme von Konkurrenten, solange nicht 75 Prozent der Staatshilfe zurückgezahlt sind.

Einigung auf Details

Grundsätzlich hat sich die Bundesregierung offenbar mit der Lufthansa auf den Umfang der Staatshilfen geeinigt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Informationen aus Berlin. Die Einigung bewege sich im Rahmen des von der Bundesregierung vorgesehenen Rettungsplans, hieß es. Zustimmen müssten noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa und eben die EU-Kommission.



Nach bislang vorliegenden Angaben geht es um Staatshilfen in Höhe von neun Milliarden Euro. Der Bund will sich vorerst mit 20 Prozent direkt an der Lufthansa beteiligen. Dies läge unterhalb der Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten.