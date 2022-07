Nach Angaben des Unternehmens geht es in Frankfurt am Main um 678 Flüge, davon mehr als 30 bereits heute. In München sind es 345 Flüge. Der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik im Tarifkonflikt habe in der Hauptreisezeit massive Auswirkungen, erklärte Lufthansa-Personalvorstand Niggemann . Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richte enorme Schäden an.