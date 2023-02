Verdi-Streiks

Lufthansa-Maschinen stehen am Flughafen Frankfurt am Main. (Andreas Arnold/dpa)

Da beide Flughäfen ihren regulären Passagierbetrieb einstellten, sehe sich die Lufthansa zu diesem Schritt gezwungen, erklärte das Unternehmen. Insgesamt würden damit mehr als 1.300 Flüge gestrichen. Lufthansa habe die betroffenen Fluggäste informiert und biete, soweit möglich, alternative Verbindungen an.

Verdi bestreikt neben den Drehkreuzen Frankfurt und München morgen die Flughäfen in Hamburg, Stuttgart, Bremen, Hannover und Dortmund. Auch hier rechnen die Betreiber mit Verspätungen und Flugausfällen. Flüge mit Hilfsgütern sind laut Gewerkschaft von dem Streik ausgenommen.

Heute hatte es bereits Streiks am Flughafen Leipzig/Halle und in vielen kommunalen Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen gegeben. Verdi will damit Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen machen. Die Gewerkschaft verlangt ein Lohnplus von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr.

