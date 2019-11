Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo nehmen die Konfliktparteien wieder Verhandlungen auf.

Das kündigte Lufthansa-Vorstandschef Spohr in Frankfurt an. Die Gewerkschaft Ufo erklärte sich ebenfalls bereit, mit der Lufthansa Gespräche zu führen. Diese sollen am Wochenende stattfinden.



Der laufende Streik der Flugbegleiter solle jedoch unverändert fortgesetzt werden.

Die Lufthansa hat deshalb heute 700 von insgesamt 1100 Flügen gestrichen. Morgen kommen noch einmal 600 dazu. Es wurde ein Sonderflugplan erstellt, Kunden werden umgebucht.



Die Gewerkschaft Ufo streikt nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen bei der Lufthansa, sondern auch für ihr eigenes Überleben. Die Lufthansa war zunächst nicht bereit, Ufo als Verhandlungspartner anzuerkennen. Bis gestern hatte sie noch versucht, den Streik von einem Gericht verbieten zu lassen.