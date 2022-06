Geparkte Flugzeuge der Lufthansa am Frankfurter Flughafen (picture alliance / Daniel Kubirsk)

Wie der Konzern mitteilte, hat die Lufthansa für Juli 900 Flüge innerhalb Deutschlands und Europas an den Drehkreuzen in Frankfurt am Main und München abgesagt. Betroffen sind die Wochentage Freitag, Samstag und Sonntag. Das entspreche fünf Prozent der geplanten Kapazität an den Wochenenden. Auch Eurowings streiche zur Stabilisierung des Angebots für den Monat Juli mehrere hundert Flüge.

Die Luftfahrtbranche insbesondere in Europa leidet aktuell unter Engpässen und Personalmangel - von der Passagierkontrolle über die Flugzeugabfertigung bis hin zu den Flugbegleitern. Es fehlen Mitarbeitende, die sich in der Corona-Pandemie andere Jobs gesucht haben.

