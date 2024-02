Tarifkonflikt

Die Verhandlungen zwischen Verdi und Lufthansa gehen weiter. (Archivbild) (picture alliance / Rainer Keuenhof / Rainer Keuenhof)

Die Lufthansa teilte mit, Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Unternehmens hätten bis tief in die Nacht in Frankfurt am Main zusammengesessen. Sie würden sich am Mittag erneut treffen. Die Beschäftigten hatten in dieser Woche zum zweiten Mal seit Anfang Februar mit einem eintägigen Warnstreik den Flugbetrieb weitgehend lahmgelegt.

In Berlin werden unterdessen die Gespräche zwischen Verdi und den Luftsicherheitsunternehmen fortgesetzt.

