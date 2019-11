Im festgefahrenen Tarifkonflikt geht die Lufthansa auf die Flugbegleitergewerkschaft UFO zu.

Das Unternehmen teilte in Frankfurt am Main mit, auch ohne verbindliche Friedenspflicht bei den Tochtergesellschaften einen umfassenden Schlichtungsprozess zu beginnen. Dieses Zugeständnis habe die Lufthansa der Gewerkschaft bei den konstruktiven Gesprächen der vergangenen Tage gemacht. Auf diese Weise solle der Einstieg in eine große Schlichtung mit UFO ermöglicht werden. Zu den Tochterunternehmen der Lufthansa gehören unter anderem Eurowings, Germanwings und Cityline.