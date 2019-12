Die Lufthansa hat den Verkauf des Europageschäfts ihrer Catering-Sparte LSG an die Schweizer Gategroup abgeschlossen.

Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, teilte ein Sprecher in Frankfurt am Main mit. Die Partnerschaft gewährleiste ein hohes Maß an Sicherheit für die Arbeitsplätze, hieß es weiter. Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen den Verkauf Widerstand geleistet.



Das Unternehmen LSG Sky Chefs beschäftigt weltweit rund 35.500 Menschen. In den verkauften Unternehmensteilen arbeiten rund 7.100 Personen, die zuletzt einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet hatten.