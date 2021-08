Die Lufthansa-Lounges für Vielflieger bleiben an mehreren Flughäfen dauerhaft geschlossen.

Betroffen sind die deutschen Standorte Bremen, Dresden, Köln/Bonn, Leipzig und Nürnberg sowie Delhi in Indien. Dem Unternehmen zufolge spielen die Marktgegebenheiten an den einzelnen Standorten eine große Rolle, beispielsweise Veränderungen bei den Passagierströmen oder die Verfügbarkeit von Lounge-Flächen sowie Mietverträge. Ein Aus für weitere Standorte wird nicht ausgeschlossen. - Der Luftverkehr zählt zu den besonders hart von den Folgen der Corona-Pandemie getroffenen Branchen.



Ihre große Lounge "First-Class-Terminal" am Flughafen Frankfurt will die Lufthansa am 1. September wieder öffnen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.