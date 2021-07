Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich Medienberichten zufolge vorzeitig vom Luftlinien-Partner Lufthansa - und soll nun Gespräche mit Qatar Airways führen.

Das berichten etwa die Süddeutsche Zeitung und Bild am Sonntag. Demnach hatte das DFB-Präsidium am Donnerstag das Vertragsende mit Lufthansa zum 31. Dezember beschlossen. Die Partnerschaft sollte ursprünglich bis ins Jahr 2022 gehen. Die Fluggesellschaft Qatar Airways soll unterdessen das Gespräch mit dem DFB gesucht haben. Konkrete Verhandlungen wurden laut der Deutschen Presse-Agentur bisher aber nicht aufgenommen.



Die Meldungen über erste Gespräche sorgen jedoch bereits für Kritik. Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Jensen (FDP), sagte der Bild am Sonntag, der DFB müsse sich der Außenwirkung solcher Verhandlungen deutlich bewusst werden. Es passe schwerlich zusammen, auf dem grünen Rasen für Menschenrechte zu demonstrieren und dann Sponsorenverträge mit der staatlichen Airline eines Landes anzustreben, in dem die Menschenrechtslage äußerst fragil sei.



Das Emirat Katar stand in den vergangenen Monaten erneut wegen der Menschenrechtslage im Land in der Kritik. Unter anderem sollen mehrere Tausend Hilfsarbeiter auf den Baustellen für die WM-Stadien ums Leben gekommen sein. Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich während der ersten Qualifikationsphase Ende März dieses Jahres an Protesten gegen Katar beteiligt.



Das Staatsunternehmen Qatar Airways ist unter anderem bereits offizieller Partner des Fußball-Weltverbands FIFA und auch des FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister fliegt regelmäßig ins Winter-Trainingslager nach Katar.