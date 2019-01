Hessens Ministerpräsident Bouffier fordert eine Überprüfung der Standorte von Stickoxid-Messgeräten in deutschen Innenstädten.

Laut EU-Verordnung dürften die Messungen bis zu 100 Meter hinter Bordsteinen erfolgen, sagte der CDU-Politiker vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. In Deutschland aber werde oft direkt am Straßenrand gemessen. Derweil zog Bundesverkehrsminister Scheuer erneut die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid in Zweifel. Diese müssten verifizierbar sein und dürften nicht auf Willkür oder politischen Entscheidungen beruhen, sagte der CSU-Politiker in München.



Bundesumweltministerin Schulze hat im Streit über das Ausmaß der Schädlichkeit von Stickoxiden Bundesverkehrsminister Scheuer widersprochen.



Die aktuellen Grenzwerte würden gelten und müssten eingehalten werden, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Messstellen würden europaweit nach den gleichen Kriterien aufgestellt und die Luft in den Städten müsse endlich sauberer werden.



Der Grünen-Verkehrsexperte im Europaparlament, Cramer, betonte, die Grenzwerte für Stickoxide orientierten sich an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Er warf Scheuer vor, die Zahl der Toten durch Feinstaub und Stickoxide zu ignorieren. Unterdessen begrüßte die Autoindustrie die Debatte über die Grenzwerte. Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Mattes, sagte dem "Handelsblatt", zu einer guten Regulierung gehöre, Gesetze und ihre Anwendung immer wieder zu hinterfragen.