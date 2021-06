Der Europäische Gerichtshof urteilt heute über eine Klage gegen Deutschland wegen zu schmutziger Luft in Städten.

In den Verfahren wirft die EU-Kommission der Bundesrepublik vor, zu wenig zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid unternommen zu haben. Damit sei systematisch gegen die europäische Luftqualitäts-Richtlinie verstoßen worden. Die Brüsseler Behörde hatte die Klage 2018 beim obersten EU-Gericht in Luxemburg eingereicht und Verstöße unter anderem in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart angeführt. Sollte das Urteil gegen Deutschland ausfallen, wären neue Auflagen etwa für Dieselfahrzeuge möglich.



Zuletzt hatte das Umweltbundesamt berichtet, 2020 seien im Zuge der Corona-Krise in weniger als zehn deutschen Städten NO2-Grenzwerte überschritten worden. Darunter waren demnach aber weiterhin München und Hamburg.

