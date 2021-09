Die Weltgesundheitsorganisation hat neue Leitlinien zur Luftqualität veröffentlicht und empfiehlt deutlich strengere Grenzwerte. Zur Begründung verweist sie auf neue Erkenntnisse zu den gesundheitsschädlichen Folgen.

Nach den neuen WHO-Leitlinien soll der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) künftig nur 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft betragen. Bisher liegt er bei 40 Mikrogramm und entspricht damit dem bislang rechtlich bindenden Grenzwert in der Europäischen Union.

Strengere Maßstäbe auch für Feinstaub

Nach Ansicht der WHO sollte zudem der Grenzwert für die Langzeitbelastung mit Feinstaub reduziert werden, bei dem nach zwei Partikelgrößen (PM2.5 und PM10) unterschieden wird. Für Durchmesser von weniger als zehn Mikrometer sollten demnach 15 statt bisher 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gelten. Hier liegt der EU-Grenzwert bislang deutlich höher bei 40 Mikrogramm. Ähnlich sieht es für Partikel mit dem noch viel kleineren Durchmesser von 2,5 Mikrometer aus, die besonders tief in die Lunge eindringen und dort Schäden verursachen können. Hier empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine Obergrenze von künftig nur noch 5 statt bisher 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In der EU sind bislang 25 Mikrogramm zulässig.

Neue Erkenntnisse gebündelt

Die bislang gültigen Empfehlungen der WHO sind bereits 15 Jahre alt. In dem neuen Papier bündelt sie nach eigener Aussage seither hinzugewonnene wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Luftqualität und gesundheitlichen Folgen. So liege inzwischen eine eindeutige Evidenz vor, dass sich die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung bei noch niedrigeren Konzentrationen als bisher angenommen zeigten. Neben Stickstoffdioxid und den beiden Feinstaub-Kategorieren sind in den Empfehlungen auch Ozon (O3), Schwefeldioxid (SO2) und Kohlenmonoxid (CO) aufgeführt.

EU schon bald unter Zugzwang?

Die Weltgesundheitsorganisation legt ihre Richtwerte im Sinne einer gesundheitlichen Prävention fest. Rechtlich bindend sind sie nicht. Nationale, rechtlich verbindliche Grenzwerte werden vom nationalen Gesetzgeber festgelegt, für Deutschland gelten gemeinsame EU-Grenzwerte. Brisanz für die europäische Gesetzgebung könnten die neuen Leitlinien durch den Beschluss des Europäischen Parlaments vom März 2021 bekommen. Darin forderten die Abgeordneten mehrheitlich, die EU-Luftqualitätsnormen zu aktualisieren, sobald die neuen WHO-Vorschläge veröffentlicht sind und dabei die Grenzwerte an den Empfehlungen zu orientieren. Der bisherige Zeitplan sieht diese Aktualisierung für das dritte Quartal 2022 vor.

