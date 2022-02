Airporttrolleys stehen auf dem Flughafen bereit. (dpa | Thomas Banneyer)

Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, beteiligten sich in der Frühschicht etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem im Frachttransportbereich an dem Warnstreik. Der Ausstand soll bis Mitternacht dauern. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, sind Passagierkontrollen nicht betroffen. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hätten zwar ein Angebot unterbreitet, dieses sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Tarifverhandlungen werden Anfang März in Berlin fortgesetzt.

