Bundesverkehrsminister Scheuer will rasch rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Lufttaxis in Deutschland schaffen.

Die Gesetze dürften nicht erst dann gemacht werden, wenn die Ingenieure die Fluggeräte fertig entwickelt hätten, sagte er in Ingolstadt bei der Vorstellung des ersten Lufttaxi-Modells von Airbus. Der sogenannte "CityAirbus" soll in wenigen Monaten auf einem Testgelände erste Probeflüge unternehmen, allerdings nicht über bewohntem Gebiet. Das Modell hat vier Sitzplätze, kann ohne Pilot fliegen und ist elektrisch angetrieben. Die zuständige Staatsministerin Bär wies bei der Präsentation darauf hin, dass es neben Airbus noch eine Reihe anderer Hersteller von Lufttaxis gebe. Ziel sei, Deutschland in dieser neuen Technologie zum Weltmarktführer zu machen.