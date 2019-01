Die Deutsche Flugsicherung hat im vergangenen Jahr 158 Behinderungen des regulären Luftverkehrs durch Drohnen registriert.

Das war etwa 80 Prozent mehr als noch 2017. Die meisten Zwischenfälle wurden im Großraum der Flughäfen gemeldet, teilte das bundeseigene Unternehmen in Langen mit. In Frankfurt am Main gab es demnach 31 Störungen, in Berlin-Tegel 17 und in München 14. - In Deutschland sind Drohnenflüge über Arealen wie dem Start- und Landebereich an Flughäfen untersagt. Verboten sind sie auch über Behörden, Bundesstraßen oder Bahnanlagen.