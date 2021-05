EU-Klimakommissar Timmermans strebt eine Ende von Kurzstreckenflügen an.

Dieses Ziel solle aber nicht mit Verboten erreicht werden, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vielmehr solle das Reisen bei Strecken unter 600 bis 800 Kilometern so organisiert werden, dass es attraktiver werde, mit dem Zug zu fahren. Timmermans betonte, er sei dafür, Kerosin so zu besteuern wie andere Treibstoffe. Auch könnte der Flugverkehr stärker in den Emissionshandel einbezogen werden. Der EU-Kommissar appellierte zugleich an die Bürger, sich auf eine Flugreise pro Jahr zu beschränken.

