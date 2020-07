Die EU-Verkehrsminister haben sich bei einer digitalen Konferenz auf einheitliche Standards beim Gesundheitsschutz im Luftverkehr verständigt.

Das teilte Bundesverkehrsminister Scheuer mit. Danach soll ein Mund-Nasen-Schutz für Reisende ab sechs Jahren verpflichtend sein. Zudem müsse ein hoher Frischluftanteil in den Maschinen gesichert sein. Ein Mittelplatz müsse in den Flugzeugen aber nicht frei bleiben. Ferner sollten die Mindestabstände bei Sicherheitskontrollen am Flughafen und am Check-In eingehalten werden, auch wenn dies zu Verzögerungen bei der Abfertigung führe.



Bei der Konferenz soll auch über die wirtschaftliche Lage der Fluggesellschaften und Flughäfen wegen des drastischen Einbruchs der Passagierzahlen beraten werden. An dem Treffen nehmen auch Vertreter der Luftverkehrsbranche teil.