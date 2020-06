Angesichts der Lockerungen der Corona-Auflagen trifft die Flugbranche Vorbereitungen für die weitere Öffnung des Reiseverkehrs.

Vom Flughafen München aus werden ab Montag weitere 60 Städte angeflogen, darunter London, Madrid, Barcelona, Malaga, Nizza und Dubrovnik. Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" will die Lufthansa ihren Passagieren in München und Frankfurt am Main vor Abflug die Möglichkeit von Tests auf das Coronavirus anbieten. Das Unternehmen wolle noch in diesem Monat oder spätestens Anfang Juli zusammen mit Partnern entsprechende Test-Center betreiben.



Angesichts drohender Stellenstreichungen bei der Lufthansa geht die Debatte über das von der Bundesregierung zugesagte Rettungspaket weiter. Die Linke mahnte Mitspracherechte über die Verwendung der Gelder an. Die Unionsfraktion lehnt staatlichen Einfluss ab. Nach Angaben der Lufthansa gibt es im Moment rechnerisch einen Überschuss von 22.000 Vollzeitstellen im Konzern.