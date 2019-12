Im Flugverkehr kann es in den nächsten Tagen zu erheblichen Beeinträchtigungen durch Streiks der Flugbegleiter kommen. Die Gewerkschaft Ufo hat vor dem Hintergrund des festgefahrenen Tarifstreits mit der Lufthansa Arbeitsniederlegungen noch in diesem Jahr angekündigt. Details will die Gewerkschaft am späten Nachmittag auf ihrem Youtube-Kanal bekanntgeben.

Ufo teilte mit, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben. Ein Lufthansa-Sprecher meinte, das Unternehmen sei weiterhin an einer großen Schlichtung interessiert. Streiks seien keine Lösung.



Bei der Auseinandersetzung geht es im Kern um höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter. In dem Tarifstreit gab es vor Wochen bereits Streiks bei der Lufthansa und ihren vier Tochterunternehmen. Mehr als tausend Flüge mussten deshalb gestrichen werden, etwa 200.000 Passagiere waren von den Flugausfällen betroffen.