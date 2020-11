Bundesverkehrsminister Scheuer hat vorgeschlagen, dass sich der Bund und die Länder mit Flughafen-Standorten jeweils zur Hälfte an einem Rettungspaket für die Branche beteiligen.

Der CSU-Politiker sagte nach einem digitalen Luftverkehrsgipfel, ein Schlüssel für die Verteilung der Gelder könnten die Passagierzahlen von 2015 bis 2019 sein. Scheuer strebt Hilfen in einem Volumen von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro an. Er machte bei der Konferenz deutlich, dass schnelle Lösungen notwendig seien. Zugleich bekräftigte er, die bisherige Flughafen-Struktur erhalten zu wollen.



An den Gesprächen war nach dpa-Informationen Bundesfinanzminister Scholz nicht beteiligt. Aus seinem Ministerium hieß es, im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sei ein derartiges Unterstützungsprojekt nicht enthalten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.