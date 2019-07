In Italien hat ein vierstündiger Streik von Piloten, Flugbegleitern und Bodenpersonal zu Flugausfällen geführt.

An den Flughäfen Rom und Mailand lief der Betrieb dennoch weiter. Alitalia hatte wegen des Ausstands 113 Flüge gestrichen, darunter zwei zwischen Mailand und Frankfurt. Überwiegend betroffen waren inländische Verbindungen. Die Lufthansa hatte zwölf Verbindungen von und nach Italien abgesagt. Die Passagiere seien bereits am Vortag informiert und auf andere Flüge umgebucht worden, hieß es.



Die Gewerkschaften fordern von der Regierung in Rom unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.