Die USA wollen Passagiermaschinen vier chinesischer Fluggesellschaften ab dem 16. Juni nicht mehr landen lassen.

Dies kündigte das Verkehrsministerium in Washington an. Der Schritt ist eine Reaktion darauf, dass Peking den US-Gesellschaften United Airlines und Delta Air Lines in dieser Woche keine Wiederaufnahme ihrer Flüge nach China gestattete.



Die Flüge der beiden US-Airlines waren vor einigen Wochen wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Das US-Verkehrsministerium argumentiert, dass Peking mit der Weigerung, sie nun wieder fliegen zu lassen, eine Vereinbarung der beiden Staaten zum Flugverkehr verletze.