Stickoxide

Daran orientieren sich zum Beispiel Insekten. Es kann aber laut einer Studie passieren, dass sie den Duft nicht mehr riechen können - wenn die Luft zu schlecht ist. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Science . Konkret geht es um Nitrat in der Luft. Das entsteht unter anderem im Straßenverkehr und durch Kraftwerke. Die Forschenden haben herausgefunden, dass das Nitrat bestimmte Duftstoffe einer nordamerikanischen Primel-Art mehr oder weniger ausschaltet. Unter anderem genau die Duftstoffe, die einige Bestäuber anziehen. Weitere Versuche zeigten, dass eine bestimmte Mottenart die Primeln in dem Fall nur noch halb so oft fand, eine weitere Art gar nicht mehr. Tagsüber war das Problem geringer - weil das Sonnenlicht das Nitrat in der Luft abbaut.