Nach der Kritik von Medizinern an den vorliegenden Studien über Feinstaub und Stickoxide geht die Debatte über die geltenden Grenzwerte weiter.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Rüddel, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es brauche eine Neubewertung. Das, was derzeit an Untersuchungen vorliege, scheine wissenschaftlich nicht fundiert zu sein. Solange es keine Sicherheit gebe, sollte man mit Fahrverboten sehr zurückhaltend sein, betonte der CDU-Politiker.



Dagegen sagte der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach im MDR-Hörfunk, es gebe derzeit keine Studien, die an den Gefahren für die Gesundheit zweifelten. Neuere Untersuchungen zeigten vielmehr, dass die Grenzwerte eher zu hoch als zu niedrig seien. Auch EU-Umweltkommissar Vella sagte der Funke Mediengruppe, die Grenzwerte basierten auf soliden wissenschaftlichen Nachweisen, die von der Weltgesundheitsorganisation vorgelegt worden seien. Die Regierungen aller Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament hätten sie genehmigt.



Mehr als 100 deutsche Lungenfachärzte hatten gestern erklärt, die vorliegenden Studien zu den Gesundheitsgefahren von Feinstaub und Stickoxiden seien methodisch fragwürdig. So seien Faktoren wie Bewegungsmangel oder Rauchen nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Fachleute stellen sich damit gegen die Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.