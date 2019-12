Durch Buschbrände verursachte Rauchschleier in Australien haben die Luftqualität in der Metropole Sydney noch einmal verschlechtert.

Die Zeitung "Sydney Morning Herald" schrieb, es habe sich um den bisher schlimmsten Tag für die Stadt gehandelt. Der Wert der Luftqualität, der als gefährlich gilt, ist Behördenangaben zufolge in Teilen der Stadt um das Elffache überschritten worden. Einwohner wurden angewiesen, so viel Zeit wie möglich innerhalb geschlossener Räume zu verbringen. Menschen mit Herz- oder Lungenproblemen sollten komplett auf Aktivitäten außerhalb von Gebäuden verzichten. Gewerkschaften forderten, Arbeiter sollten derzeit nicht gezwungen werden, auf Baustellen im Freien tätig zu sein. Viele Menschen in Sydney trugen Atemschutzmasken. Kindergärten und Schulen ließen die Kinder nicht mehr ins Freie.

Brandmelder schlagen wegen des Rauchs Alarm

Zahlreiche Einwohner Sydneys mussten medizinisch versorgt werden. Der Rauch, der in die Stadt wehte, sorgte zudem für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr, weil Brandmelder Alarm schlugen. Die Behörden warnten davor, dass auf die Geräte derzeit kein Verlass bei tatsächlichen Gefahren sei. Der Fährbetrieb wurde wegen der schlechten Sicht eingestellt.

Politik diskutiert: Welche Schuld trägt der Klimawandel?

Der Umweltminister des Bundesstaats New South Wales, Kean, teilte mit, niemand könne leugnen, dass der Klimawandel für den von Buschbränden ausgelösten Rauchschleier in Sydney verantwortlich sei. Kean ergänzte, das sei "nicht normal, und nichts zu tun, ist keine Lösung". Der "Sydney Morning Herald" wertete das als den bisher stärksten Kommentar der Regierung zum Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Feuern. Premierminister Morrisson hatte den Zusammenhang zwischen dem CO2-Ausstoß in Australien und der Schwere der Buschfeuer bestritten.

Hohe Temperaturen und Wind fachen Feuer weiter an

Die Feuer wurden heute durch hohe Temperaturen und starken Wind weiter angefacht. Allein in der Umgebung Sydneys wüten etwa 80 Brände. Seit Oktober haben die Buschbrände nach Angaben der Behörden rund 2,7 Millionen Hektar Land verbrannt. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. Mehr als 900 Häuser wurden zerstört. Nach Schätzung von Experten starben in den Feuern auch mehr als 2000 Koalas.



Zehntausende unterzeichneten bereits eine Petition gegen das diesjährige Silvesterfeuerwerk im Hafen von Sydney. Vor dem Hintergrund der Buschbrände bitten sie um eine Absage des Spektakels. Sie fordern zudem, das Geld dafür denjenigen zugute kommen zu lassen, die von den Bränden besonders hart getroffen seien – wie Bauern, Feuerwehrleute oder Tiere.