Im Streit um Diesel-Fahrverbote hat die EU-Kommission Zweifel von Bundesverkehrsminister Scheuer an Grenzwerten für Luftverschmutzung zurückgewiesen.

In einem Brief der Kommissare für Umwelt, Verkehr und Industrie heißt es, der überwiegende Teil der jüngeren wissenschaftlichen Erkenntnisse weise auf negative Auswirkungen auf die Gesundheit unter anderem durch Stickstoffdioxid hin. Scheuer sagte der Deutschen Presse-Agentur, er werde nicht nachlassen, die Debatte um Grenzwerte auf europäischer Ebene zu führen. Wenn es zu Einschränkungen im Alltag komme, müsse die EU-Kommission die Anliegen eines Mitgliedsstaates ernst nehmen.



Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Özdemir, schrieb auf Twitter, es sei nur noch peinlich, dass ein Bundesminister von mehreren EU-Kommissaren auf grundlegende Rechenfehler hingewiesen werden müsse. Der FDP-Verkehrsexperte Luksic kritisierte, Scheuer habe die Lage nicht im Griff. Scheuer hatte sich bereits im Januar an die Kommission gewandt, nachdem eine Gruppe von Lungenärzten Zweifel an den Grenzwerten für Stickoxid und Feinstaub geäußert hatte. Einige Berechnungen der Mediziner erwiesen sich später als falsch.