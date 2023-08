Luftverschmutzung in Chiang Mai im März 2023 (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Varuth Pongsapipatt)

Forscher der Universität Chicago teilten mit, dass die durchschnittliche Lebenszeit weltweit um 2,3 Jahre angehoben werden könnte, würde überall der empfohlene Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation eingehalten. Die Auswirkungen auf die Lebenserwartung seien vergleichbar mit denen des Rauchens sowie mehr als dreimal so hoch wie die von Alkoholkonsum. Weiter heißt es in der Studie, am schlimmsten sei die Gefahr der Luftverschmutzung in Südasien. Dort lägen die am stärksten belasteten Länder. Genannt werden etwa Indien, Bangladesch und China.

