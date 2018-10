Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt heute Vormittag über mögliche Diesel-Fahrverbote in der Hauptstadt.

Die Deutsche Umwelthilfe will als Klägerin erreichen, dass in Berlin künftig der jährliche Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft eingehalten wird. An vielen Stellen wird der Grenzwert derzeit deutlich überschritten. Die Umwelthilfe will, dass innerhalb des S-Bahn-Rings und auf einigen anderen Berliner Straßen Fahrverbote verhängt werden. Mehr als 200.000 Fahrzeughalter wären von möglichen Fahrverboten betroffen.



Der Berliner Senat will die Verbote abwenden. Das Gericht könnte noch heute eine Entscheidung treffen.