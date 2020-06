Die Belastung der Stadtluft mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid ist im vergangenen Jahr in vielen Kommunen gesunken.

Wie Umweltbundesamt und Umweltministerium mitteilten, wurde der EU-Grenzwert in 25 Städten überschritten. 2018 waren es noch 57. In mehreren Städten waren wegen hoher Stickstoffdioxid-Belastung Fahrverbote für Diesel-Autos erlassen worden.



Bundesumweltmnisterin Schulze, SPD, begrüßte die Entwicklung. Dennoch reichten die bisherigen Maßnahmen nicht aus, um den Grenzwert wirklich überall einzuhalten. Die Lösung liege in saubereren Fahrzeugen und einer grundlegenden Mobilitätswende, so Schulze.