Fünf Städte in Deutschland wollen den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, um die Qualität der Luft zu verbessern.

Bei den Modellstädten handelt es sich um Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen sowie um Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg. Sie erhalten insgesamt bis zu 130 Millionen Euro an Fördergeldern und werden vom Bundesumwelt- und Verkehrsministerium unterstützt.



Anlass für das Projekt ist die Luftverschmutzung in Deutschland. Neben neuen Tarifen im Nahverkehr wollen die Städte die Taktung verdichten und das Liniennetz erweitern. Angedacht war anfangs auch, den Nahverkehr kostenlos anzubieten. Davon rückten die Städte aber wieder ab.



Alle fünf Städte haben angekündigt, die Preise für den Nahverkehr deutlich zu senken und das Angebot an Bus und Bahn auszubauen. Ziel sei es, dass dafür die Autos häufiger stehen gelassen werden. Bonn und Reutlingen wollen etwa ein Jahresticket für Neukunden einführen, mit dem der Nahverkehr für nur einen Euro pro Tag genutzt werden kann. Zum Teil soll auch der Takt der Linien verdichtet und das Liniennetz insgesamt ausgeweitet werden.



Die Linksfraktion im Bundestag erkärte, das Modellprojekt zeige in die richtige Richtung, es sei aber viel zu klein gedacht. Vielmehr müssten alle Kommunen in die Förderung aufgenommen und die Mittel im Haushalt aufgestockt werden.



Auch in anderen europäischen Städten gibt es Bestrebungen, den Nahverkehr zu fördern. In Frankreich experimentieren zahlreiche Kommunen bereits mit kostenlosem Nahverkehr. In der Hauptstadt Paris ist die Metro bei Smog in der Regel kostenlos.



In der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen nahe der belgischen Grenze können die Bürger den Nahverkehr ab September gratis benutzen. Bürgermeister Patrice Vergriete erklärte, Ziel sei, die Leute wieder in die Busse zu bringen und die Straßen zu entlasten. Bei Versuchen an Wochenenden sei die Bus-Nutzung um bis zu 60 Prozent gestiegen.