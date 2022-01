Eurofighter der Luftwaffe. (picture-alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Wie die Bundeswehr mitteilte, werden in dem Land drei Eurofighter eingesetzt. Die Kampfjets und das Personal kommen demnach aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau. Ziel sei, im Fall von Alarmierungen für gemeinsame Schutzflüge mit italienischen Eurofightern in Rumänien bereitzustehen, hieß es weiter. Die Entsendung der Eurofighter ist den Angaben zufolge bereits seit geraumer Zeit geplant.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.