Die Bundeswehr will den Militärtransporter A400M außer in Niedersachsen künftig auch in Bayern stationieren.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Durz sagte der "Augsbuger Allgemeinen", vorgesehen sei dafür der Fliegerhorst Lagerlechfeld bei Augsburg. Mit der Entscheidung sei die Zukunft des Standortes langfristig gesichert. Laut Durz sollen dort 170 Millionen Euro investiert und 500 neue Stellen geschaffen werden.



Hauptstandort für des A400M bleibt Wunstorf bei Hannover. Dort will sich Bundesverteidigungsministerin von der Leyen am Mittag über den Stand informieren. Nach Angaben der Luftwaffe wurden bisher 25 von 50 der neuen Transportflugzeuge geliefert. Bei der Fertigstellung der bei Airbus bestellten Maschinen gab es jahrelange Verzögerungen. Außerdem stiegen die Kosten gegenüber der ursprünglich veranschlagten Summe nach den letzten Angaben um mindestens 1,5 Milliarden Euro.