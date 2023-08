Nach erneuten Pannen

Die Piloten der Regierungsmaschine "Konrad Adenauer" lassen vor der Landung in Abu Dhabi kontrolliert Treibstoff ab. (Sina Schuldt/dpa)

Eine sollte ursprünglich im Herbst und die andere im nächsten Jahr ausgesondert werden. Sie sollen nun durch die bereits vorhandenen, moderneren A350 auf Langstrecken ersetzt werden.

Baerbock musste ihre Reise nach Australien heute abbrechen. Sie erklärte, das sei mehr als ärgerlich. Die Indo-Pazifik-Region werde die Welt des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen. Daher sei der persönliche Austausch so wichtig.

Im Anschluss an einen Zwischenstopp zum Tanken in Abu Dhabi waren zwei Versuche gescheitert, mit der Luftwaffenmaschine weiterzufliegen. Grund war ein Defekt an den Landeklappen.

