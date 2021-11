Der Airbus A310 MedEvac ist die fliegende Intensivstation der Bundeswehr. (Caroline Seidel/dpa)

Dazu gehört nach Angaben eines Bundeswehrsprechers der Airbus A310 MedEvac, der über sechs Intensivplätze verfügt. Eine weitere Spezialmaschine wurde so umgerüste, dass sie zwei Patienten zur Intensivbehandlung transportieren kann. Die Maschinen sind am Flughafen Köln/Bonn stationiert.

Bund und Länder beraten heute über das weitere Vorgehen bei der Verlegung von Intensivpatienten in andere Kliniken. Dazu ist eine Videokonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister angesetzt. Bei Patientenverlegungen soll nach dem sogenannten Kleeblatt-Prinzip verfahren werden. Das heißt, dass zunächst innerhalb von fünf Regionen – West, Nord, Ost, Süd, Südwest – verlegt werden soll und erst danach in anderen Regionen oder im Ausland angefragt wird. Die norddeutschen Bundesländer werden bereits in den kommenden Tagen zehn Corona-Patienten aus Ostdeutschland aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.