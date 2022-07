Bundeswehr

Christine Lambrecht beim Besuch des Luftwaffengeschwaders vor einem Eurofighter. (Sven Hoppe/dpa)

Dies kündigte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bei einem Besuch des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg an der Donau an. Lambrecht sprach von der Unterstützung Australiens als einem Werteverbündeten.

Die Luftwaffe plant, sechs Eurofighter dorthin zu schicken. Sie sollen in Australien unter anderem an einer Übung für Lufteinsätze teilnehmen. An der Verlegeoperation sollen auch Transportflugzeuge vom Typ A400M und Tankflugzeuge vom Typ A330 beteiligt werden. Geplant sind zudem Besuche der Luftwaffe in Japan und in Südkorea. Die drei Staaten sowie Neuseeland sind Partner der Nato in der Indopazifik-Region. Im neuen strategischen Konzept des Verteidigungsbündnisses wird China als Herausforderung benannt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.