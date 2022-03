Das Logo der Bundeswehr (imago images/Political-Moments)

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht teilte mit, die F-35-Flugzeuge böten ein einzigartiges Kooperationspotenzial mit den Nato-Verbündeten und weiteren Partnern in Europa. Nach den Worten der SPD-Politikerin werden die Tarnkappenjets auch für die nukleare Teilhabe angeschafft. Dabei geht es um die Beteiligung an der nuklearen Abschreckungsfähigkeit der Nato. Die F-35 kommt demnach im Ernstfall als Trägerflugzeug für Atombomben etwa der USA in Betracht.

Der Tarnkappenjet ist wegen einer speziellen Form und Außenbeschichtung für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.