Internationale Übung über Deutschland

Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr mit Sonderlackierung "Air Defender 2023" (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die komplette Verlegung von mehr als 100 Flugzeugen habe nur wenige Tage gedauert. Zum anderen habe Deutschland seine Fähigkeit als logistische Drehscheibe nachweisen können.

Am heutigen ersten Übungstag waren einzelne Flüge am Hamburger Flughafen verpätet. Ansonsten wurden keine größeren Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs gemeldet. Noch bis zum 23. Juni nehmen rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten sowie 250 Flugzeuge aus 25 NATO-Staaten an der Übung teil. Im fiktiven Szenario zu "Air Defender" muss der Angriff eines östlichen Militärbündnisses auf Deutschland abgewehrt werden. Das Manöver war lange vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine geplant worden.

