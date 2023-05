Geplante Großübung

Die bisher größte Luftübung in Deutschland wird ab dem 12. Juni abgehalten. (imago / localpic)

Die Übung mit dem Namen Air Defender unter deutscher Führung ist vom 12. bis 23. Juni geplant. Beteiligt sind rund 250 Kampfflugzeuge. 100 von ihnen fliegen für die Übung direkt aus den USA ein. Das stärke die transatlantische Verbindung im Krisenfall, sagte Gerhartz dem Berliner "Tagesspiegel." Mögliche Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr müssten im eigenen Sicherheitsinteresse in Kauf genommen werden. Die Übung diene dem Ziel, dass die Menschen auch weiter, Zitat, "in Frieden und Freiheit in Urlaub fliegen können", so Reinhartz weiter.

