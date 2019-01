170 Migranten sind Anfang dieser Woche im Mittelmeer ertrunken. Und wer hat Schuld daran? Frankreich.



Denn "die Afrikaner verlassen ihre Heimat, weil Afrika von einigen Staaten immer noch kolonisiert wird: Allen voran von Frankreich!"

Diesen Humbug hat Luigi Di Maio von sich gegeben. Immerhin ist Di Maio der Vizepremier Italiens, immerhin ist er der Chef der größten italienischen Partei, dem Movimento 5 Stelle. Di Maio wurde für seine Aussagen heftig kritisiert. Frankreich bestellte die italienische Botschafterin zum Rapport ein. Di Maio antwortete auf die Kritik, indem er seine Vorwürfe Richtung Frankreich wortgleich wiederholte. Das sei doch die Wahrheit und die Wahrheit müsse man doch aussprechen können.

Verstörende Aussagen, überraschend sind sie nicht

Di Maios Koalitionspartner, Innenminister und gleichberechtigter Vizepremier Matteo Salvini, wollte beim Frankreich-Bashing natürlich nicht hintan stehen. Das klang dann so: "Emmanuel Macron ist ein fürchterlicher Präsident!".



Das sind verstörende Aussagen, überraschend sind sie nicht. Di Maio und Salvini schimpfen und drohen, sie zetern und wüten seit vielen Jahren. Sie finden immer einen Schuldigen für alle Probleme dieser Welt, selbst für die komplexesten. Sie stellen ihn an den Pranger und bewerfen ihn unter dem Applaus eines aufgehetzten Publikums mit Schmutz. Außerhalb Italiens hat man das lange kaum bemerkt. Das hat sich geändert, seit die beiden im Mai 2017 eine Koalitionsregierung bildeten. Seither wenden sie auch nach außen die Methode an, die sie innenpolitisch erfolgreich gemacht hat. Sie provozieren, denunzieren und attackieren ohne Rücksicht auf Verluste. Da ist es dann nur folgerichtig, dass die beiden selbst von Bündnispartnern wie von Feinden reden. Ihr Politikstil ist deshalb unverantwortlich und gefährlich.



Auch Richtung Deutschland wehte diese Woche aus Rom ein scharfer Wind. Die Bundesregierung entschied am Mittwoch, sich vorerst von der europäischen Operation Sophia im Mittelmeer zurückzuziehen. Diese Mission wurde 2015 begonnen, um das Schlepperwesen zu bekämpfen, und heute muss man sagen: Ihre Bilanz fällt nicht schlecht aus. 45.000 Migranten und Flüchtlinge wurden so vor dem Ertrinken gerettet.

Die Einsatzleitung für Sophia hat Italien. Den Rückzug der deutschen Fregatte "Augsburg" begründete Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nun mit den Einsatzbefehlen des italienischen Kommandos. Die "Augsburg" sei in die "entlegensten Ecken des Mittelmeers" geschickt worden, wo es keine Schlepperbanden gäbe. Salvini wiederum kommentierte die Entscheidung Berlins sinngemäß so: 'Geht ruhig nach Hause, ihr Deutschen, wir brauchen euch nicht!'

Sie tun nicht so, sie sind so

Salvini behauptet, Italien sei viele Jahren lang mit den Migranten alleine gelassen worden. Das stimmt nur bedingt. Italien hat über die Jahre weniger Flüchtlinge und Migranten aufgenommen als etwa Deutschland und nur etwas mehr als Frankreich. Außerdem hat Italien durchaus Unterstützung aus den EU-Mitgliedstaaten bekommen, in Form von Geld und Ressourcen, Sophia zum Beispiel. Richtig ist, dass die Verteilung der Flüchtlinge aus Italien nicht vorankommt. In dem Punkt treffen die italienischen Klagen zu. Aber für eine Verteilung bräuchte es eine gesamteuropäische Antwort. Und ausgerechnet Salvini ist einer von denen, die das nach Kräften verhindern.



In vier Monaten wählen die Europäer ein neues Parlament. Besonders Matteo Salvini erhofft sich große Zugewinne.



Also sind all die Attacken nur Wahlkampfgetöse? Sehen Di Maio und Salvini in Macron nur ihren wahlpolitischen Gegner?



Das möchte man gern glauben. Doch die beiden zerschlagen alles Porzellan, weil sie es nicht anders können. Sie tun nicht so, sie sind so. Sie haben keinen Respekt vor Institutionen und Bündnissen, ja sie verstehen ihren Wert nicht einmal. Kompromisse sind für sie nichts als Zeichen der Schwäche. Egal, welches Spiel man spielt, es kann nur ein Sieger vom Platz gehen. Gefangene werden nicht gemacht.



Luigi Di Maio und Matteo Salvini führen Italien in die Isolation. Dafür wird das Land noch bitter bezahlen. Die beiden geben aber auch einen Vorgeschmack darauf, wie das Europa der Nationalisten aussehen wird.

Es wird ein düsteres Europa, in dem jeder Staat des anderen Wolf ist.