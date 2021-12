Eine Karte zeigt die Lage der Krim. ( picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH)

Entsprechend äußerte sich der 67-Jährige in einem Interview mit der Moskauer Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Schritt gilt als Loyalitätsbeweis Lukaschenkos für den russischen Präsidenten Putin, auf dessen Veranlassung hin Belarus Milliardenbeträge erhalten hat. Weltweit erkennen nur wenige Länder die Krim als russisch an, so etwa Nicaragua und Venezuela.

