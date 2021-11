Die EU will nicht mit Belarus über die Notlage der Migranten an der Grenze verhandeln. (Archivbild) (picture alliance/dpa/TASS/Yuri Shamshur)

Man warte in dieser Frage auf eine Antwort der Europäischen Union. Die EU lehnt Verhandlungen mit Lukaschenko ab. Der amtierende Bundesinnenminister Seehofer hatte unlängst die Darstellung von belarussischer Seite zurückgewiesen, Kanzlerin Merkel habe sich zur Aufnahme bereiterklärt.

Bei den 2.000 Personen geht es um Menschen, die in Belarus an der Grenze zu Polen gestrandet waren. Die EU geht davon aus, dass Lukaschenko insgesamt mehrere tausend Menschen gezielt an die Grenze bringen ließ, um politischen Druck auszuüben.

Innenpolitisch war Merkel dafür kritisiert worden, dass sie Gespräche mit dem belarussischen Machthaber führte.

Nach polnischer Darstellung hatte zuletzt eine Gruppe von rund 150 Menschen vergeblich versucht, von Belarus aus die Grenzsperren zu überwinden.

