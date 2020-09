Inmitten der angespannten Lage in Belarus werden russische Soldaten dort morgen an einer Militärübung teilnehmen.

Laut der Nachrichtenagentur RIA entsendet die russische Armee Spezialisten einer Fallschirmjäger-Division nach Belarus. Die Übung werde gemeinsam mit dem belarussischen Militär abgehalten und rund zehn Tage dauern, heißt es unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.



In Belarus gibt es seit der Präsidentschaftswahl Anfang August Proteste gegen Staatschef Lukaschenko. Bei einer Demonstration von Frauen in Minsk gab es gestern erneut viele Festnahmen; das Innenministerium bestätigte 114. Auch für heute hat die Opposition wieder Proteste geplant.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.