Die belarusische Gemeinde in Deutschland hat zu weiteren Demonstrationen aufgerufen.

Am Sonntag soll eine Kundgebung vor dem Kölner Hauptbahnhof unter dem Motto "Gegen Gewalt in Belarus und für demokratische Wahlen" stattfinden. In Berlin versammeln sich täglich Menschen auf dem Alexanderplatz, um gegen das Regime von Präsident Lukaschenko zu protestieren. Auch in Düsseldorf und anderen Städten hat es schon solche Demonstrationen gegeben.



Der Deutsche Journalistenverband unterstützt die Protestaktionen. Der DJV betont, seit seinem Amtsantritt 1994 verfolge Lukaschenko unliebsame Berichterstatter mit großer Härte. In den Tagen nach der Präsidentenwahl seien in- und ausländische Berichterstatter mit Schlagstöcken angegriffen und festgenommen worden. Das offizielle Wahlergebnis zugunsten von Lukaschenko wird von der Opposition und international angezweifelt.