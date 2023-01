Zum dritten Mal Brasiliens Präsident

Lula betont Sozialpolitik und Schutz des Regenwaldes

In Brasilien ist der linksgerichtete Politiker Lula da Silva als Präsident vereidigt worden. Der 77-Jährige legte im Kongress seinen Amtseid ab und sagte in einer ersten Rede, seine Regierung wolle dafür kämpfen, dass alle Menschen in Brasilien ein würdiges Leben ohne Hunger und Armut führen könnten. Mit Blick auf den Regenwald betonte Lula, das Land brauche keine Abholzung, um die Landwirtschaft in Gang zu halten.

01.01.2023