Lula da Silva ist zum dritten Mal als brasilianischer Präsident vereidigt worden. (AFP / CARL DE SOUZA)

Der 77-Jährige legte den Amtseid im Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Brasilia ab. Lula tritt damit die Nachfolge des rechtsgerichteten Politikers Bolsonaro an. Lula hatte sich in der Stichwahl Ende Oktober knapp gegen Bolsonaro durchgesetzt.

Zur Amtseinführung des neuen Präsidenten versammelten sich in Brasilia zehntausende Menschen. An den Feierlichkeiten nehmen eine Reihe ausländischer Staats- und Regierungschefs teil. Deutschland wird von Bundespräsident Steinmeier vertreten. Die Zeremonie fand unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt, auch weil es Drohungen von Bolsonaro-Anhängern gegeben hatte. Bolsonaro nahm - entgegen den Gepflogenheiten - nicht an der Amtseinführung teil.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.