Lula da Silva ist zum dritten Mal als brasilianischer Präsident vereidigt worden. (AFP / CARL DE SOUZA)

Der 77-Jährige legte den Amtseid im Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Brasilia ab. In einer ersten Rede sagte er anschließend, seine Regierung wolle dafür kämpfen, dass alle Menschen in Brasilien ein würdiges Leben ohne Hunger und Armut führen könnten. Lula betonte, das Land brauche keine Abholzung, um die Landwirtschaft in Gang zu halten. Man werde leben können, ohne Bäume zu fällen und Wälder niederzubrennen.

Zur Amtseinführung des neuen Präsidenten versammelten sich in Brasilia zehntausende Menschen. An den Feierlichkeiten nehmen eine Reihe ausländischer Staats- und Regierungschefs teil. Deutschland wird von Bundespräsident Steinmeier vertreten. Lulas Amtsvorgänger Bolsonaro nahm nicht teil.

